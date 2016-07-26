«В руках цветок, в голове - тараканы»: За непристойным занятием поймали молодого человека

Во Владивостоке молодой человек попал в поле видеокамеры за непристойным занятием в подъезде, сообщают «Вести:Приморье».

Все случилось в доме по Океанскому проспекту, 140. Видно как парень зашел в подъезд, подошел к горшкам с цветами и попытался поднять один из них. Однако они были установлены за поручнями лестницы. Это привело его в некое замешательство. Попытка номер два удалась. Парень достал горшок с высаженной в него пальмой и унес.

Океанский проспект, 140. Молодой человек, верните пожалуйста пальму,

пишет автор поста.

В комментариях высказали негативное мнение к поступку молодого человека.

«Ну вообще народ мелочный пошёл, тырят все что плохо лежит... я просто в шоке, даже тапочки оставить нельзя.... не то что пальму. Позорище»

«Мельчают мужики».

«Пальму кому?».

«Это просто *** товарищи... 3 раза посмотрела. Надо же так опуститься».

«Цензурных слов нету, одни маты».

«Странно, он имеет доступ в подъезд, может он житель его. Посторонний бы не смог войти».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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