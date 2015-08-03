Бурю эмоций вызвал пост в Сетях молодого приморца

В Приморье, в одном из местных пабликов был опубликован пост молодого человека, который многие просто не поняли. Не поняли, что хотел молодой человек в ответ на свой вопрос, сообщают «Вести:Приморье».

Парень обратился за помощью, рассказав, что с ним произошло, когда он управлял своим транспортным средством - велосипедом. Молодой человек рассказал, что катался на велосипеде и внезапно упал. Как произошло падение, он не понимает. Все произошло в районе улицы Пограничной.

Здравствуйте. Вчера в районе 19 30 упал с велосипеда напротив кафе" умами." Мне помогли встать и оказали первую помощь, отвезли в травму. Я не понял как мог упасть самостоятельно. Ни сотрудники кафе, ни прохожие не видели самого момента падения. Можете мне помочь? Может быть кто-то из ваших подписчиков видел из-за чего я упал. Сам я Пдд не нарушал, ехал по правой части проезжей части, обочина была заставлена машинами. Повредил велосипед. Ударился лицом об асфальт, повреждение связок левой руки и множественные ссадины. Скорее всего ещё сотрясение, сейчас поеду в тысячу,

пишет автор поста в паблике dpscontrol.

В комментариях большая половина граждан не поняли посыла молодого человека. Многие еще удивились тому, что вроде немаленький мальчик, а решил на камеру расплакаться после падения с велосипеда.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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