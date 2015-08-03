Бурю эмоций вызвал пост в Сетях молодого приморца
В Приморье, в одном из местных пабликов был опубликован пост молодого человека, который многие просто не поняли. Не поняли, что хотел молодой человек в ответ на свой вопрос, сообщают «Вести:Приморье».
Парень обратился за помощью, рассказав, что с ним произошло, когда он управлял своим транспортным средством - велосипедом. Молодой человек рассказал, что катался на велосипеде и внезапно упал. Как произошло падение, он не понимает. Все произошло в районе улицы Пограничной.
пишет автор поста в паблике dpscontrol.
В комментариях большая половина граждан не поняли посыла молодого человека. Многие еще удивились тому, что вроде немаленький мальчик, а решил на камеру расплакаться после падения с велосипеда.
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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