Две подруги выразили чувства друг к другу необычным образом: водители не поняли выходки

В Арсеньеве на дороге улицы Калининской девушки написали признание в дружбе друг другу, сообщают «Вести:Приморье».

«Подруги Лера и Аня, ваша дружба не стоит риска, писать об этом на асфальте на оживлённой дороге на Калининской в районе переулка Димитрова! Может другое место и форму выражения чувств друг к другу избрать? Водитель сразу может и не увидеть присевшего на корточки человека на дороге. Скорее всего, это делалось вечером?», пишет автор поста.

В одном из приморских пабликов был опубликован пост, который не поняли многие, пояснив, что могла произойти трагедия. Так, на оживлённой дороге улицы Калининской девушки красками нарисовали рисунок и сделали подпись. Вероятно, так они решили доказать друг другу преданность и дружбу. Девочки не задумывались, что эта выходка могла привести к трагедии. Кто-то из них мог просто попасть под колеса, это раз. Второе, водителя могли обвинить в наезде на пешехода. Скорее всего, об этом просто никто не задумывался.

А если вдуматься, разве так должна выражаться дружба подростков. Можно представить, сколько раз за день по этой «дружбе» колесами проедут машины.

«Не могу подобрать слов, чтобы охарактеризовать этих людей... В МКД собственники утепляли себе стену и работяги на кровле тоже объяснение в любви написали большими буквами. Зачем? Кому?», «Как говорится...покажи мне кто твой друг и я скажу кто ты», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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