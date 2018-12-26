«Как в песочнице, у кого лопатка больше»: два водителя показали друг другу, кто прав

В Уссурийске два водителя решили показать друг другу «свою игру», сообщают «Вести:Приморье».

На видеорегистратор очевидца попала манера вождения водителей двух автомобилей. Один решил обогнать. Решил и сделал. Второй, тот которого обогнали, отомстил, сделал все точно также. Так, в течение какого-то времени водители устраивали на дороге игру в «шашечки», доказывая друг другу, кто из них прав. При этом создавая опасную ситуацию.

В паблике mark2_che, где было опубликовано видео, жители Уссурийска отметили, таких водителей, которые придерживаются каких-то своих правил, не обращая внимание на других участников движения, на дороге встречают часто.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru