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Вчера, 16:19

«Как в песочнице, у кого лопатка больше»: два водителя показали друг другу, кто прав

«Как в песочнице, у кого лопатка больше»: два водителя показали друг другу, кто прав

Источник фото: скрин видео

В Уссурийске два водителя решили показать друг другу «свою игру», сообщают «Вести:Приморье».

На видеорегистратор очевидца попала манера вождения водителей двух автомобилей. Один решил обогнать. Решил и сделал. Второй, тот которого обогнали, отомстил, сделал все точно также. Так, в течение какого-то времени водители устраивали на дороге игру в «шашечки», доказывая друг другу, кто из них прав. При этом создавая опасную ситуацию.

В паблике mark2_che, где было опубликовано видео, жители Уссурийска отметили, таких водителей, которые придерживаются каких-то своих правил, не обращая внимание на других участников движения, на дороге встречают часто.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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