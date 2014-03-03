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Мгновенная карма настигла водителя на трассе

Мгновенная карма настигла водителя на трассе

Источник фото: скрин видео mark2_che

В Уссурийске водитель решил показать, у кого на дороге есть преимущества, и попал впросак, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказал очевидец, в поле видеорегистратора которого попала данная ситуация.

Водитель минивэна, двигаясь по трассе, вероятно, решил, что несколько впередиидущих машин делают это очень медленно. Подумал и обогнал, но не просто обогнал, а вышел на встречку,  нарушив правила. Пересек сплошную линию и оставил позади себя многих.

На этом история могла бы закончиться, если бы с двух сторон дороги не стояли сотрудники ГИБДД, которые и остановили горе-водителя. Теперь его судьбу решат сотрудники полиции.

В данном случае за такое нарушение ему могут выписать штраф или лишат прав.

«Карта точно не так легла», «Не повезло, не фартануло», «Пацан к успеху шёл», «Грустно и печально, что неизвестно, чем закончилось. Но будем надеяться на лучшее! На то, что это повторное нарушение и торопяшегося посрать лишат прав на год!», отметили в комментариях.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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