«Ты что творишь?»: водитель автобуса в ночи устроил «нечто» на Столетии (видео)

Во Владивостоке водитель автобуса с пассажирами в салоне едва не спровоцировал аварию, сообщают «Вести:Приморье».

Двигаясь по проспекту Столетия, водитель пассажирского автобуса набирая скорость пошел на обгон впередиидущего автомобиля. При этом он пересек сплошную линию. Затем решил подрезать авто. Аварии в этот момент удалось избежать. Далее водитель автобуса продолжил движение и остановился на остановке для высадки пассажиров.

Однако, водитель той самой впередиидущей машины, решил обратиться к тому, кто был за рулем автобуса. Начались разборки.

Водитель машины объяснил, что запись с видеорегистратора покажет неправоту водителя автобуса. Но, как и стоило ожидать, водитель автобуса стал доказывать, что он абсолютно прав, ничего не нарушал, что именно его подрезали.

Видео опубликовано без звука, так как содержит ненармотивную лексику.

В комментариях отметили, что этого водителя знают. Кому-то уже приходилось сталкиваться с такой манерой вождения.

«Контроль предприятий есть? Почему таких водителей не снимают с маршрута? Очевидное нарушение разметки и создание аварийной ситуации», «Он вчера мне попался я шёл по первой он перестроился и начал давить к леерам будто меня нет, они достали, их надо снимать с линий с пожизненным отстранением от вождения», «я допустим постоянно его вижу из ряда в ряд перестраивается и ему ..., что вы на своей полосе едете, он просто в наглую лезит и все, повортник это не для этого водителя, может ехать по полосе и сразу же остановиться высаживать пассажиров, зачем заезжать в карман если и так дойдут», «А он так всегда между прочем ездит, его не проверять а увольнять надо», «На второй полоса ехаль», «Он его обгоняет справа(нарушение), через съезд (нарушение), оттормаживается(создание аварийной ситуации), а потом еще и регик не прав», «А давайте лицензию на перевозку людей будем выдавать водителям, а не предприятиям) и лишать её за нарушения пдд?», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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