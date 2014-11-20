"Жесть на дорогах Владивостока": водитель пассажирского автобуса едва не устроил аварию

Водитель автобуса 23-го маршрута во Владивостоке едва не устроил ДТП, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на nn_vladivostok.

22 сентября в 22.44 водитель автобуса номер В332ОН 125, двигаясь от остановки Постышева к Столетию, подрезал легковой автомобиль и пересек сплошную линию. Автолюбитель подошел к водителю автобуса на остановке, чтобы объяснить, что он не прав. Однако, похоже, что тот даже не понял, что нарушил правила дорожного движения. На ломанном русском языке он пытался объяснить водителю легковушки, что тот сам виноват.

Предоставим сотрудникам ГИБДД разбираться в данной ситуации. Между тем, в социальной сети видео уже вызвало большой резонанс.

"Этого пнуть с работы и проверить законность водительского удостоверения", "И проверить работодателя, который таких на работу берет!", "Самое интересное, что он даже не понял свой косяк и упорно обвинял автора😂 им бессмысленно что-либо объяснять))", "Таких надо отправлять подальше принудительно. Они же человеческие жизни подвергают опасности", "Видел этого водятела пару дней назад, неадекват полный, за 2 минуты чуть не спровоцировал как минимум 5 аварий, мечется из ряда в ряд, причём из крайнего правого в левый и сразу обратно. Всё ему сигналят, а ему пофиг, в наглую лезит...", "Надо ребят, с такими пруфами в ГАИ обращаться. Когда их завалят заявами, они точно начнут работать. А так права качать, ну разве что головой об руль", - комментируют подписчики.

Видео - nn_vladivostok

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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