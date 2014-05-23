Дерзкий водитель на самосвале показал, кто прав на дороге (видео)

В Уссурийске, двигаясь по улице Некрасова, водитель самосвала дерзко выпихнул на встречку универсал Honda, сообщают «Вести:Приморье».

Водителю большегруза захотелось перестроиться, и он это решил сделать, несмотря на занятую полосу, уточняет очевидец, в поле видимости регистратора которого попало видео. Один из пользователей паблика пояснил, это улица Ленинская.

Многие не поняли действия водителя универсале, заметив, что он «решил испугаться» намного раньше, чем самосвал принял руль влево.

«Что-то тут неспроста) Хондовод лукаться стал еще до маневра грузича.. как-будто ожидал подачи», «Сейчас ещё Хонду и лишат прав, это же Россия», «Я бы остался на месте, влип бы он тогда надолго», «О мертвой зоне не слышали это во первых и во вторых на на малолитражке какой-то сомнительный типок метался метался вот и получил чего и добивался», «За такие манёвры надо лишать прав просто», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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