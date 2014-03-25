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"Против шерсти": во Владивостоке водитель Nissan Laurel выехал на встречку

"Против шерсти": во Владивостоке водитель Nissan Laurel выехал на встречку

Источник фото: Скрин видео

Во Владивостоке водитель Nissan Laurel, двигаясь по улице Калинина в сторону Чайки, выехал на встречную полосу движения автотранспорта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl. Инцидент произошел сегодня, 14 июня в 13.32. Об этом свидетельствует запись видеорегистратора.

Видео с нарушением ПДД попало в социальную сеть. 

"Nissan Laurel двигается по собственной схеме движения и поехал против шерсти", - написал подписчик Инстаграм-паблика.

 

Видео - dps_vl 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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