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Во Владивосток Nissan Xtrail ехал по встречке в районе Магнитогорской

Во Владивосток Nissan Xtrail ехал по встречке в районе Магнитогорской

Фото: dps_control_

Nissan Xtrail с номером М413НВ выехал на полосу встречного движения в районе остановки Магнитогорской.

Видео данного происшествия появилось в социальной сети.

Как сообщают очевидцы, торопясь выехать за город, водитель Nissan Xtrail спокойно выехал с улицы Магнитогорской, пересёк три полосы и поехал по встречной в сторону Зари.

Видео передано в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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