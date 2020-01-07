Во Владивосток Nissan Xtrail ехал по встречке в районе Магнитогорской
Nissan Xtrail с номером М413НВ выехал на полосу встречного движения в районе остановки Магнитогорской.
Видео данного происшествия появилось в социальной сети.
Как сообщают очевидцы, торопясь выехать за город, водитель Nissan Xtrail спокойно выехал с улицы Магнитогорской, пересёк три полосы и поехал по встречной в сторону Зари.
Видео передано в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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