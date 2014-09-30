Неуправляемая бетономешалка снесла шесть автомобилей во Владивостоке

Сегодня, 17 августа, в районе улицы Магнитогорской во Владивостоке неуправляемая бетономешалка повредила шесть автомобилей. В аварии пострадали три человека: два водителя, а также пешеход. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.

Массовое ДТП случилось в районе дома № 4 на Магнитогорской. Автобетоносмеситель спускался с Чкалова по Магнитогорской в сторону проспекта 100-летия. По предварительной информации, во время движения у автомобиля отказали тормоза, 23-летний водитель не смог предотвратить дорожное происшествие.

По уточненной информации, участниками ДТП стали Suzuki Escudo, Mazda Verisa, Nissan X-Trail, Jaguar XF, Toyota Corolla Fielder и Nissan Disel. В результате аварии водитель Suzuki получила ушиб мягких тканей головы, у пешехода диагностирован перелом голени, у водителя бетономешалки – ушиб поясничного отдела позвоночника.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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