«Кидались и бегали вокруг полицейских»: Пьяная «босота» навела «шороху» в Артеме

В Артеме у одного из торговых центров водитель и пассажиры автомобиля Nissan Laurel неадекватно отреагировали на замечания подъехавших полицейских, сообщают «Вести:Приморье» . Автор видео, поясняет, те, кто находился в Laurel, были нетрезвыми.

Так, после сделанного замечания, водитель стал кидаться на полицейских. Те, в свою очередь, надели на него наручники и посадили в патрульную машину. Затем началось «действие». «Босота» из Laurel, как утверждает автор видео, начала бегать вокруг машины полицейских, пытаясь вытащить из нее своего друга.

Скорее всего, молодым людям придется какое-то время провести в участке для разбирательства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru