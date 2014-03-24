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«Кидались и бегали вокруг полицейских»: Пьяная «босота» навела «шороху» в Артеме

«Кидались и бегали вокруг полицейских»: Пьяная «босота» навела «шороху» в Артеме

Источник фото: скрин видео artem.news.plus

В Артеме у одного из торговых центров водитель и пассажиры автомобиля Nissan Laurel неадекватно отреагировали на замечания подъехавших полицейских, сообщают «Вести:Приморье» . Автор видео, поясняет, те, кто находился в Laurel, были нетрезвыми.

Так,  после сделанного замечания, водитель стал кидаться на полицейских. Те, в свою очередь, надели на него наручники и посадили в патрульную машину. Затем началось «действие». «Босота» из Laurel, как утверждает автор видео, начала бегать вокруг машины полицейских, пытаясь вытащить из нее своего друга.

Скорее всего, молодым людям придется какое-то время провести в участке для разбирательства.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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