Таксист поразил воображение водителей на ночной дороге (видео)

Во Владивостоке на улице Выселковой водитель такси решил, что «встречка» вовсе и не «встречка», сообщают «Вести:Приморье».

Так, некоторые водители были сильно удивлены тому, что встретили в ночи водителя, который по непонятным причинам двигался по встречной полосе. Причем, по дороге, где есть разделительные леера. История об этом умалчивает.

Однако в комментариях предположили, что водитель такси заблудился. Понял, что вышел на «встречку» и включил аварийки. На аварийках и продолжил свой путь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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