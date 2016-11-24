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Реакция уберегла от трагедии переходившую по «зебре» женщину

Реакция уберегла от трагедии переходившую по «зебре» женщину

В Уссурийске на улице Некрасова водитель едва не задавил женщину на пешеходном переходе, сообщают «Вести:Приморье».

«Вы все еще не смотрите по сторонам, перед тем, как перейти дорогу? Тогда он едет к вам». Так описала ситуацию в instagram mark2_che очевидец происшествия.

Автомобиль перестраивался с одной полосы на другую, при этом обогнав авто очевидицы, и, не обращая внимания на других участников движения, которые снизили скорость и затормозили перед пешеходным переходом, продолжил движение. Водитель не обратил внимания на людей, которые уже стояли на «зебре» и начали движение.

Реакция женщины помогла ей не попасть под колеса. Она в доли секунды сориентировалась, отпрыгнув с перехода. Водитель же, как ни в чем не бывало, продолжил движение.


«И ведь видел же,что и пешеходы уже на переходе,и машина рядом остановилась», «Куда вы все вечно несётесь ?», «Номер машины и видео отправте в гаи, таким не место на дороге, берегите себя и своих близких», отметили в комментариях паблика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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