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«Удар, женщина лежит. Водитель схватился за голову»: момент ДТП на Нейбута попал на видео

«Удар, женщина лежит. Водитель схватился за голову»: момент ДТП на Нейбута попал на видео

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке на улице Нейбута водитель совершил наезд на женщину, сообщают «Вести:Приморье». Момент ДТП попал на видео очевидца.

Водитель малолитражки непонятным образом не увидел, как по «зебре» шла женщина. Судя по кадрам, водитель не предполагал, что на переходе могут оказаться люди. В свою очередь стоит отметить, что и женщина шла, не смотря по сторонам.

Водитель с места аварии не скрылся, вышел из машины и схватился за голову.

«Виноват конечно водитель, но по сторонам ведь тоже надо смотреть», «Да пешеход вообще не направо, не налево не смотрела», «А то что ТС припаркованы перед пешеходным переходом впритык, в нарушение ПДД, закрывая водителю обзор, ничего?!», «Это тот случай, когда оба не смотрят», «Вляпался на ровном месте, ну как так...?», «удя по кадрам, женщина, которая вышла на зебру тоже не смотрела на дорогу», «Виноват конечно водитель, но по сторонам ведь тоже надо смотреть», отметили в комментариях.

Надеемся, что женщина не получила серьезных травм.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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