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Во Владивостоке автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
Во Владивостоке автомобиль сбил женщину в зоне действия пешеходного перехода, не оборудованного светофорами.
Как сообщает "Вести: Приморье", это случилось перед кольцом Запорожской, водитель ехал со стороны Окатовой и незаметил женщину на пешеходном переходе.
Пострадавшую госпитализировали.
Очевидцы утверждают, что это опасное место, пешеходам приходится перебегать несколько полос, и там давно уже пора установить светофор.
Видео - dps_vl
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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