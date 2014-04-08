Suzuki Escudo сбил женщину на пешеходном переходе во Владивостоке
Вечером, 28 декабря, мужчина на Suzuki Escudo сбил на пешеходном переходе на Некрасовской 66-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, ДТП случилось в 19:30 в районе Некрасовской, 122. 66-летняя женщина переходила дорогу по зебре в сторону здания Примводоканала, когда ее сбил Suzuki Escudo.
Пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики приняли решение госпитализировать женщину. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Проверка продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
29.09.2016 На о. Русский таксист сбил девушку на пешеходном переходе
-
08.04.2014 В Находке участникам трагического ДТП на двоих было 153 года
-
03.03.2018 В Уссурийске водитель едва не сбил на переходе женщину с коляской (видео)
-
21.05.2014 В Приморье автобус сбил женщину на пешеходном переходе
-
27.06.2017 В Чугуевке вынесен приговор водителю, сбившему пешехода
-
30.11.2017 Во Владивостоке автомобиль сбил женщину, водитель скрылся с места ДТП
Добавить комментарий