Suzuki Escudo сбил женщину на пешеходном переходе во Владивостоке

Вечером, 28 декабря, мужчина на Suzuki Escudo сбил на пешеходном переходе на Некрасовской 66-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, ДТП случилось в 19:30 в районе Некрасовской, 122. 66-летняя женщина переходила дорогу по зебре в сторону здания Примводоканала, когда ее сбил Suzuki Escudo.

Пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики приняли решение госпитализировать женщину. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Проверка продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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