В Уссурийске на пешеходном переходе сбили ребенка





Водитель маршрутки сбил ребенка в Уссурийске прямо на пешеходном переходе, — передают «Вести: Приморье» по информации @mark2_che.

На Владивостокском шоссе в Уссурийске при переходе по пешеходному переходу водитель маршрутки сбил школьника.

По свидетельству очевидцев, мальчик отлетел на несколько метров, с него слетели шапка и обувь.

После того, как транспортное средство совершило наезд на ребенка, водитель вывернул на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Тойота Пробокс, который не двигался, пропуская на пешеходном переходе этого самого школьника.

Мальчика в больницу доставили свидетели ДТП. О его состоянии официальных сведений нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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