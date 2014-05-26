В Уссурийске на пешеходном переходе сбили ребенка
Водитель маршрутки сбил ребенка в Уссурийске прямо на пешеходном переходе, — передают «Вести: Приморье» по информации @mark2_che.
На Владивостокском шоссе в Уссурийске при переходе по пешеходному переходу водитель маршрутки сбил школьника.
По свидетельству очевидцев, мальчик отлетел на несколько метров, с него слетели шапка и обувь.
После того, как транспортное средство совершило наезд на ребенка, водитель вывернул на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Тойота Пробокс, который не двигался, пропуская на пешеходном переходе этого самого школьника.
Мальчика в больницу доставили свидетели ДТП. О его состоянии официальных сведений нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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