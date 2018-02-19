Новости Общество Происшествия

Сегодня, 05:12
 

Мальчик, сбитый маршруткой в Уссурийске, не выжил

Мальчик, сбитый маршруткой в Уссурийске, не выжил

Фото: Инстаграм @mark2_che


Семилетний мальчик, которого сбила маршрутка на пешеходном переходе в Уссурийске, умер, — сообщают «Вести: Приморье».

По словам родственника попавшего в ДТП мальчика, он скончался в больнице.

О происшествии "Вести: Приморье" сообщали в материале "В Уссурийске на пешеходном переходе сбили ребенка"


 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести