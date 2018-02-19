Мальчик, сбитый маршруткой в Уссурийске, не выжил





Семилетний мальчик, которого сбила маршрутка на пешеходном переходе в Уссурийске, умер, — сообщают «Вести: Приморье».

По словам родственника попавшего в ДТП мальчика, он скончался в больнице.

О происшествии "Вести: Приморье" сообщали в материале "В Уссурийске на пешеходном переходе сбили ребенка"





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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