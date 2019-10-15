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В Уссурийске на пешеходном переходе сбили подростка

В Уссурийске на пешеходном переходе сбили подростка. Как сообщают "Вести:Приморье", ДТП произошло на улице Агеева. Кадры с видеорегистратора одного из автомобилей оказались в распоряжении нашей интернет-редакции.

По предварительной информации, подросток получил травмы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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