В Уссурийске на пешеходном переходе сбили подростка
В Уссурийске на пешеходном переходе сбили подростка. Как сообщают "Вести:Приморье", ДТП произошло на улице Агеева. Кадры с видеорегистратора одного из автомобилей оказались в распоряжении нашей интернет-редакции.
По предварительной информации, подросток получил травмы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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