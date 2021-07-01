Дамы в возрасте устроили серьезные разборки на дороге Владивостока

Во Владивостоке в районе Второй Речки две дамы в возрасте устроили разборки, после того, как снесли друг другу зеркала на автомобилях, сообщают «Вести:Приморье».

Автор поста отметил, чтобы доказать правоту, они пригласили группы поддержки, вероятно, в виде родственников.

ДТП на Кутузова. Две дамы преклонных лет не поделили дорогу. Одна ехала в сторону Русской на главную, вторая в сторону Бородинской (на одностороннюю). Снесли друг другу зеркала. Приехала группа поддержки в виде родственников… Разбор полётов полным ходом, при этом, ни одна из сторон даже знак не выставила,

пояснил автор поста в паблике vtoryak.vdk.

Приморцы в комментариях не поняли, зачем устраивать скандал на ровном месте, когда все решается намного проще.

«Там когда припаркованы машины у бордюр, надо специалистом быть, чтобы без последствий разьзжаться».

«Чего разбираться, Гибдд вызвали и пусть они уже решают».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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