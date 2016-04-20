Две дамы показали бойцовские навыки, случайно встретившись на улице

Во Владивостоке в районе улицы Черемуховой две женщины устроили разборки, не поделив дорогу, сообщают «Вести:Приморье».

Около 21 часа, на перекрёстке Фастовская - Черемуховая из-за плохой видимости на дороге, девушка на Honda Cr-V чуть больше дала газу и перегородила путь другой даме на Toyota Surf, после чего мадмуазель на Suft незамедлительно выскочила раз на раз и устроила разборки. Я все понимаю, главная дорога, все дела, но это что за поведение, они же девушки, пишет автор в ТГ-канале DPSVVO.

На видео видно, девушки, вероятно, чисто по-женски решили, что каждая их них права. Немного помахав руками, каждая села в свою машину. Девушки разъехались.

В комментариях отметили, не стоит девушкам вести себя так.

«Почему такой акцент на то, что это женщины ? Были бы мужики никто бы даже внимание не заострил».

«Капец, а бабы себя со стороны видели вообще, когда разборки устраивают?».

«Такое ощущение что на дорогах одни неадекваты, хуже обезьян все деруться, порезают, носятся, никаеой культуры и воспитания у людей».

«Жаль, не видели себя со стороны».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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