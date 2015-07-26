«И тапочки слетели»: водители автобусов устроили «разборки» во Владивостоке
Во Владивостоке водители двух рейсовых автобусов устроили «разборки». Вйдя из автобуса, они решили на кулаках доказать, кто из них прав, сообщают «Вести:Приморье».
В одном из приморских пабликов опубликовано видео, которое сняли очевидцы. Вероятно, именно так в городе идет борьба за пассажиров. Жители города недоумевают, почему такое происходит.
В районе Первой речки, произошёл конфликт водолей двух автобусов маршрутов $54 и #62, с одного из них аж тапочки слетели.
«Ну уже надоели эти разборки и гонки на дорогах ! Почему не реагируют ! Всем плевать».
«Пора их в дворники переводить, пускай там воюют за территорию, а водителям им не место».
«Пятьдесят четвёртый маршрут - самый упоминаемый в сводках. Может уже как-то реагировать надо?».
«Не поделили 28 рублей)».
«Откуда там 62? Он появляется раз в 5 лет, и то на Тихую идет. Если его вообще с маршрута не сняли».
«Почему в Москве в Питере по другому эти гости себя ведут? Там тоже азиаты за рулём автобусов.....но там нету гонок,там не стояков на остановках. Зато у нас».
«А потом в таком состоянии за руль людей возить! Нормально!».
«2 не ходит через 1-ю речку».
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