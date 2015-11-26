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Вытащил силой из автобуса: Подробности конфликта двух водителей во Владивостоке
Во Владивостоке водители двух рейсовых автобусов устроили «разборки», сообщают «Вести:Приморье».
В одном из приморских пабликов озвучили версию произошедшего.
Пояснение по вчерашнему конфликту водителей пассажирских автобусов в районе Первой речки:⠀
Мы сделали запрос в транспортную компанию о причинах инцидента, в ответ нам предоставили видеозапись с салона автобуса.
Как видно на видео водитель маршрута 54 не виновен, а вот водитель маршрута 60 нарушая все правила безопасности, вытаскивает силой водителя 54 на проезжую часть и машет кулаками
Мы сделали запрос в транспортную компанию о причинах инцидента, в ответ нам предоставили видеозапись с салона автобуса.
Как видно на видео водитель маршрута 54 не виновен, а вот водитель маршрута 60 нарушая все правила безопасности, вытаскивает силой водителя 54 на проезжую часть и машет кулаками
, пишет автор поста.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, «И тапочки слетели»: водители автобусов устроили «разборки» во Владивостоке. Очевидцы сняли момент драки на видео, которое вмиг разлетелось в Сети. Выйдя из автобуса, они решили на кулаках доказать, кто из них прав.
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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