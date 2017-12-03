«Ножки болят»: обиженный водитель рассказал о ситуации на дороге Владивостока

В одном из приморских пабликов опубликован пост автолюбителя, которому не понравилось поведение пешехода, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель остановился на дороге по улице Гульбиновича, 30, чтобы сделать замечание пешеходу. Вероятно, ему не понравилось, что впередиидущей машине пришлось затормозить и объехать идущего навстречу мужчину. Водитель остановился, опустил стекло в машине и спросил пешехода, почему тот идет по дороге. На что мужчина ответил, «ножки болят», по льду неудобно.

«Ситуация на Гульбиновича, 30. Как считаете, кто прав?», задался вопросом автор поста.

В комментариях водителя не поняли и не поддержали. Многие отметили, что водитель должен был обратить внимание, движется по придомовой территории. Водитель впередиидущей машины правильно притормозил, не наехав на пешехода, затем спокойно поехал дальше. И вероятно, его никак не задел тот факт, что по улицам ходят пешеходы.

«Если там придомовая территория, а там по всем признакам придомовая территория, то пешеход имеет право хоть посередине идти, а водитель не обломится объедет».

«Вообще-то можно ходить хоть посреди дороги потому что стоит знак жилая зона а по этой улице объезжают все пробку»

«При движении по дворовой территории пешеходы могут двигаться не только по тротуарам, но и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество, т.е. водитель в жилой зоне должен уступать дорогу пешеходам»

«А что за проблема была сразу обрулить человека, он ногами идёт. Автор видео сидит и рулит в тёплой машине. Иш ты барин едет, разбегайтесь все».

«Так может сделать тот, кому не дано водить».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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