«Слепой, глухой и немой» водитель сбил пешехода и спокойно уехал (видео)

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, просмотрев которое, приходишь в недоумение, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на кадрах видно, как малолитражка медленно едет по достаточно пустой площади, при этом пытаясь совершить разворот. Перед машиной идет человек, спиной он явно не чувствует, что за ним едет авто. Мужчина останавливается у проезжей части, скорее всего, убедиться, что машин на дороге нет. В это время на него наезжает автомобиль.

Ситуация страшна, не только тем, что совершен наезд, но и тем, что водитель, как будто ничего не случилось, продолжает движение. Скрываясь с места ДТП.

Отметим, скорость автомобиля была небольшой. Возникает вопрос, как при развороте и такой скорости можно было не заметить пешехода и не услышать звук удара тела о машину. Пешеход упал.

В комментариях предположили, водитель нетрезвый.

«Блин, таким вообще водить противопоказано», «ДПС скорую и найдут быстро», «Водила там, что с закрытыми глазами едет, что ли?», «2 автомобиля на деревню , ну хоть какое-то дтп подумал водитель», «за рулём вот и все ему или ей только на кобыле ездить», «почти лбом уперся при развороте, один ... развернулась и задела эта чилитра.. И всяко с правым рулем.. Куда ... смотрят».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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