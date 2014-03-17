Полиция Владивостока устанавливает водителя, совершившего наезд на лежащего на дороге мужчину

ДТП произошло 27 декабря примерно в 20.40 на дороге возле дома № 88 на Океанском проспекте.

Напомним, мужчина сам вышел на дорогу и лег на проезжую часть, два автомобиля успели заметить препятствие на дороге и объехать его, а третий автомобилист наехал на человека.

По информации ГИБДД Владивостока, мужчина 1988 года рождения получил ушиб правой голени и повреждения половых органов.

Так же в полиции сообщили, что пострадавший не имеет определенного места жительства, на момент ДТП находился в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что наезд на пешехода сообщил автомобиль, за рулем которого сидела девушка. Однако, она утверждает, что пешехода сбил другой автомобиль и скрылся с места ДТП, - сообщает Vl.ru.

Сейчас полицейские ведут поиски водителя, который сидел за рулем автомобиля, проехавшего по лежащему на дороге мужчине.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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