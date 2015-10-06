Две «красотки» показали себя во всей красе на камеру в подъезде дома
В Артеме две девушки оставили после себя кучи мусора в подъезде дома, где недолго провели свое время, сообщают «Вести:Приморье».
Так, на видеокамеру, установленную на фасаде жилого дома, попали две девушки, которые, вероятно, сильно устав от прогулок и оголодав, решили перекусить в подъезде дома. После окончания трапезы, дамочки оставили после себя то, что воспитанные люди обязательно выбросят в мусорку. Скорее всего, девушки не знают, что так, как сделали они, могут делать только настоящие свиньи.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
В Сети с непониманием отнеслись к увиденному, поясняя, что воспитания в этом случае не хватает подрастающему поколению.
«Пока Мы не научимся вести себя цивилизованно, т. е. не с... ть там где находимся и отдыхаем, так и будем жить на помойке, а потом еще жаловаться, что за нами никто не убирает»,
«Дома наверное также свинячат».
«Посмотреть по камерам в какую квартиру пришли и заставить убрать».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Комментировать: