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Две «красотки» показали себя во всей красе на камеру в подъезде дома

Две «красотки» показали себя во всей красе на камеру в подъезде дома

Источник фото: скрин видео

В Артеме две девушки оставили после себя кучи мусора в подъезде дома, где недолго провели свое время, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на видеокамеру, установленную на фасаде жилого дома, попали две девушки, которые, вероятно, сильно устав от прогулок и оголодав, решили перекусить в подъезде дома. После окончания трапезы, дамочки оставили после себя то, что воспитанные люди обязательно выбросят в мусорку. Скорее всего, девушки не знают, что так, как сделали они, могут делать только настоящие свиньи.

Данные девушки 11 мая насвинячили на общем балконе в доме на улице Интернациональной, 71 в Артёме. Может, кто узнает героинь? -

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В Сети с непониманием отнеслись к увиденному, поясняя, что воспитания в этом случае не хватает подрастающему поколению.

«Пока Мы не научимся вести себя цивилизованно, т. е. не с... ть там где находимся и отдыхаем, так и будем жить на помойке, а потом еще жаловаться, что за нами никто не убирает»,

«Дома наверное также свинячат».

«Посмотреть по камерам в какую квартиру пришли и заставить убрать».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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