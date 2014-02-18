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Пенсионерка лишилась более миллиона рублей, «купив» пищевые добавки

Пенсионерка лишилась более миллиона рублей, «купив» пищевые добавки

Источник фото: pixabay.com

Полиция Артема предостерегает граждан от мошеннических действий при покупке пищевых добавок, сообщают «Вести:Приморье».

В одной из социальных сетей растиражировано сообщение, что в городе Артеме неизвестный мужчина ходит по квартирам и предлагает людям пожилого возраста «чудодейственный препарат от всех болезней».

Так, по словам автора публикации, злоумышленник вошел в доверие к их 80-летней родственнице. В результате пенсионерка приобрела ненужный товар и лишилась 9 тысяч рублей.

Есть и другая история, которая произошла с 75-летней жительницей Артема. На телефон пожилой женщине позвонил незнакомец, который спросил, приобретала ли она лекарственные препараты через Интернет-магазин. После утвердительного ответа звонивший сообщил гражданке, что в отношении сотрудников фирмы, продавшей ей медикаменты, возбуждено уголовное дело, а она признана потерпевшей, и ей положена материальная компенсация. В результате, доверившись аферисту, никакой компенсации заявительница не получила, а вот собственных денежных средств в размере более миллиона рублей – лишилась.

Речь идет о распространении биологически активных добавок. Зачастую именно люди пожилого возраста становятся жертвами обмана. Недобросовестные продавцы, навязывая товар, вводят покупателей в заблуждение относительно его целевого предназначения, завышая в разы цену, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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