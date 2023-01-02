«Безопасный счет» в банке оставил приморца без денег

Житель Артема добровольно отдал мошенникам 300 тысяч рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Неизвестные путем обмана завладели денежными средствами в размере 300 тысяч рублей жителя Артема. Мужчина написал заявление в полицию.

62-летний местный житель рассказал, что ему на телефон позвонил «сотрудник» банка и сообщил, что для него одобрен кредит. Звонивший отметил, что мошенники не дремлют и в любую минуту могут похитить эти деньги.

Следующий звонок раздался от лже-сотрудника службы безопасности банка. Звонивший сообщил пенсионеру тревожную новость: злоумышленники, якобы пытаются похитить денежные средства с его счета. Деньги необходимо перевести на «безопасный счет».

Пожилой человек пошел в банк и снял кредитные денежные средства. После этого артемовец перевел на различные абонентские номера телефонов, которые ему продиктовал неизвестный, денежные средства в размере 300 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Через некоторое время пенсионер осознал, что стал жертвой мошенников, и поспешил с заявлением в отдел полиции.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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