Новости Общество
Сегодня, 14:29

«Параспортивный Новый год» объединил детей и взрослых с ограниченными возможностями

«Параспортивный Новый год» объединил детей и взрослых с ограниченными возможностями

Источник фото: vlc.ru

Глава города Владивостока Олег Гуменюк принял участие в открытии спортивно-развлекательного мероприятия "Параспортивный Новый год", сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Мероприятие новогодняя ёлка "Параспортивный Новый год" прошло в адаптивном тренажёрном зале на улице Часовитина, 7. Для особых детей и взрослых с ограниченными возможностями по состоянию здоровья организовали праздничную программу и чаепитие.

На празднике побывал глава Владивостока Олег Гуменюк. Он вручил обществу подарки, а в своей приветственной речи отметил, что многие люди с инвалидностью - настоящие герои, и не только в спорте.

"В обычной жизни вам приходится каждый день сталкиваться с множеством проблем. Но преодолевая любые трудности, вы сохраняете позитивный настрой и находите время для занятий спортом" - выступил с приветственным словом мэр краевой столицы.

Также глава Владивостока рассказал, что со своей стороны администрация города готова помогать общественным организациям инвалидов. Сейчас в частности, ведутся переговоры о ремонте зала на ул. Часовитина, 7, где располагается общество инвалидов "Спортивный-Владос" спортивный зал для людей с ограниченными возможностями.

Несколько слов сказал также и Артём Моисеенко, президент организации инвалидов-спинальников "Ковчег". "Мы рады, что взаимодействие с городом налажено эффективно. Глава Владивостока поддерживает нас. А мы и дальше будем стараться помогать социализации особенных людей".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме