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Краевой турнир по бильярду среди инвалидов состоялся во Владивостоке

Краевой турнир по бильярду среди инвалидов состоялся во Владивостоке

В рамках декады инвалидов в дальневосточной столице состоялся турнир по бильярдному спорту среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования приурочены к международному дню инвалидов. Турнир прошёл в бильярдном клубе "Точка отсчёта" и собрал порядка 20 спортсменов с инвалидностью. Спортсмены выступили в трех категориях, это колясочники, мужчины и женщины, а также люди с ДЦП, ампутанты и общее заболевание были объединены в одну группу.

На открытии турнира участников прихала поздравить представитель администрации города Владивостока Оксана Гоголева. От имени главы города Владивостока Олега Гуменюка она поздравила всех участников соревнований и вручила благодарственное письмо от главы города Артему Моисеенко, председателю организации инвалидов Ковчег и руководителю Приморской краевой Федерации физической культуры и спорта лиц с ПОДА.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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