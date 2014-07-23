Спортсмены разного возраста приняли участие в турнире по роллер-спорту
Турнир по роллер-спорту Vladivostok slalom open 2020 состоялся в краевой столице на набережной Цесаревича. Как рассказали в Федерации роллер-спорта Приморского края, на турнир зарегистрировались более 40 участников от шести до 56 лет, сообщают «Вести:Приморье».
После разминки и квалификационных заездов участники турнира посоревновались на роликовых коньках в нескольких дисциплинах. В первой – Speed Slalom – роллеры проехали дорожку из 20 конусов на одной ноге на время, отметили в пресс-службе города.
Спортсмены показали свое мастерство катания на дорожках из конусов под музыку (Free Style Slalom). А также прыжки в высоту на роликовых коньках (Free Jumping).
«Мы приехали на ваш турнир специально их Хабаровская, - рассказала Оксана, мама 8-летней участницы соревнований Жени Адамчук. – Ролики – это возможность заниматься спортом, бывать на свежем воздухе и еще просто общаться со своей дочкой, иметь с ней общие интересы».
Организатор турнира – Федерация роллер-спорта Приморского края, которая выиграла грант управления по делам молодежи администрации Владивостока на проведение этого мероприятия.
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