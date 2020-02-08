Напряженную борьбу показали участники игры Го на турнире во Владивостоке

В субботу в детском Дворце творчества состоялся XVI турнир на Кубок Генерального консульства Японии во Владивостоке, сообщают «Вести: Приморье».

Более 80 спортсменов из Артема, Владивостока, Находки, Хабаровска боролись за приз в нескольких категориях: детских, юниорских, молодежных и взрослых. В этом году больше половины спортсменов – дети и юниоры.

По всей России проходят флешмобы с участием спортивных секций по игре Го: в каждом камне на гобане - частички волнения и радости, которые охватывают нас в преддверии 41-го Чемпионата мира по Го! Он пройдет во Владивостоке с 28 мая по 3 июня, уточнили в краевой федерации по игре Го.

Отметим, ранее такие соревнования никогда не проходил за пределами стран Азии.

- На первых досках, где играли самые сильные, чемпионат действительно был напряжённым. Но попасть на первые доски достаточно трудно. Система турнира такая: в первом туре вам дают соперника, соответствующего вашему рейтингу. Если вы побеждаете, то вас поднимают выше. И так далее. Многие любители пришли, чтобы поднять свой рейтинг и начать следующий турнир с более высокой ступени. В этом турнире участвовали почти 30 любителей, которые сыграли свою первую партию, рассказал участник соревнований Владимир Харкавин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]