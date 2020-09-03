Ремонт в спортзале чугуевской школы идет ударными темпами

В Чугуевской школе №2 вовсю кипит работа в спортзале!

Напомним, что на репортаж о проблемном спортзале отреагировала прокуратура Приморского края и обратилась в суд, где потребовала от районных властей решить этот вопрос. Правда, меценаты оказались расторопнее муниципалитета. Строители с головой погрузились в ремонт спортзала, а пока прокуратура края наложила на районные власти обязательство заменить деревянные полы в холле и коридорах.

С подробностями в аудиофайле - директор школы Надежда Ермошина:

















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]