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Вчера, 21:05

Очередь из автобусов выстроилась на дезинфекцию во Владивостоке

Очередь из автобусов выстроилась на дезинфекцию во Владивостоке

Очередь из автобусов выстроилась на дезинфекцию во Владивостоке. Корреспондент "Вести: Приморье" наблюдал за обработкой автобусов на одной из автомоек города. Это одна из мер профилактики коронавируса.

С 20.00 часов на автомойке ежедневно выстраивается очередь автобусов на дезинфекцию салонов. Каждый из перевозчиков обязан заключить контракт на эту процедуру с лицензированными организациями. Рабочая смена у дезинфекторов завершается после полуночи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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