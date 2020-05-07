Вчера, 21:05
Очередь из автобусов выстроилась на дезинфекцию во Владивостоке
Очередь из автобусов выстроилась на дезинфекцию во Владивостоке. Корреспондент "Вести: Приморье" наблюдал за обработкой автобусов на одной из автомоек города. Это одна из мер профилактики коронавируса.
С 20.00 часов на автомойке ежедневно выстраивается очередь автобусов на дезинфекцию салонов. Каждый из перевозчиков обязан заключить контракт на эту процедуру с лицензированными организациями. Рабочая смена у дезинфекторов завершается после полуночи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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