Поворот не удался: серьезное ДТП произошло в Артеме

Подписчик whatsapp «Вести:Приморье» рассказал об аварии в Артеме, которую спровоцировал невнимательный водитель.

На кадрах видео видно, что машины получили внушительные повреждения. Запчасти оказались разбросаны по дороге.

«ДТП в г. Артём по ул. Кирова, 65. Водитель Mazda, девушка, двигалась в прямом направлении в строну Хлебозавода, водитель Toyota Crown решил совершить поворот, но не убедился в безопасности своего манёвра и совершил столкновение, слава Богу, удар пришелся в заднюю часть автомобиля. В результате ДТП никто из участников не пострадал», пишет автор.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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