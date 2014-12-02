Мальчик, сбитый на «зебре» в центре Владивостока, скончался в больнице

Во Владивостоке скончался восьмилетний ребёнок, которого тремя днями ранее сбил пенсионер на Suzuki Jimny. Он умер от тяжёлых травм в четверг, 24 декабря, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщил корреспонденту vl.ru источник, знакомый с ситуацией, смерть ребёнка наступила вечером 24 декабря. Он умер во Владивостокской клинической больнице № 2. Причиной тому послужили травмы, полученные в момент, когда мальчика переехала машина.

Напомним, инцидент произошёл 22 декабря в районе остановки «Дальпресс» со стороны торгового центра «Галерея» (Океанский пр-т, 69) около 11:00. Пожилой мужчина за рулём Suzuki Jimny переехал бегущего по «зебре» мальчика. Как утверждали очевидцы, для пешеходов горел зелёный, а водитель даже не понял, что произошло. Ребёнок был доставлен в тяжёлом состоянии в ВКБ № 2. Шофёру, как выяснилось, 75 лет, стаж вождения составляет 28 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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