Спасался от диких собак: Олень провалился под лед в Приморье

Сотрудники краевого госохотнадхора спасли пятнистого оленя в Шкотовском районе. Животное вышло на лед Кучелиновского водохранилища, куда его, вероятно, загнали дикие собаки. Оказавшись на скользкой поверхности, олень не смог двигаться дальше, поэтому просто лежал и ждал помощи, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, на место незамедлительно прибыла оперативная группа охотнадзора совместно с сотрудниками полиции. Специалисты осмотрели животное, убедились, что оно не ранено, и за рога оттащили оленя к берегу, где поставили на ноги и выпустили в лес. Предварительно его освободили также от ленты ограждения, в которой он запутался, по-видимому, спасаясь от диких собак. В настоящее время животное вне опасности.

«Обычно копытные на лед не выходят, но накануне выпал снег, превратив замерзшую поверхность водохранилища в заснеженную целину. Это сыграло с оленем злую шутку – оказавшись на льду, он начал скользить и через некоторое время окончательно выбился из сил. Хорошо, что неравнодушные люди сообщили про этот случай, и наши специалисты вовремя успели спасти животное», – рассказал заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

По его словам, стаи одичавших собак, обитающих в предместьях населенных пунктов, в дачных поселках и в охотугодьях, представляют собой серьезную опасность для дикой природы. Они нападают на копытных и иных животных, создают потенциальную угрозу для людей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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