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Вчера, 20:23

Охоту на самцов оленя открыли в Приморье

Охоту на самцов оленя открыли в Приморье

Источник фото: pixabay.com

В Приморье открывается охота на самцов оленя благородного и оленя пятнистого с пантами. Жители края должны соблюдать правила охоты и технику безопасности при обращении с оружием, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, охота на оленей разрешена с 1 июня по 15 июля. Отстрел самок в указанный период запрещен.

«С начала лета открывается охота на самцов оленя благородного и оленя пятнистого с неокостеневшими рогами (пантами). Охотник обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия, разрешение на право добычи охотничьего ресурса и путевку», – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты отмечают, что транспортировка охотничьей продукции и ее реализация производится при наличии специальных разрешающих документов. За незаконную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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