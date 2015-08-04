Охоту на самцов оленя открыли в Приморье

В Приморье открывается охота на самцов оленя благородного и оленя пятнистого с пантами. Жители края должны соблюдать правила охоты и технику безопасности при обращении с оружием, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, охота на оленей разрешена с 1 июня по 15 июля. Отстрел самок в указанный период запрещен.

«С начала лета открывается охота на самцов оленя благородного и оленя пятнистого с неокостеневшими рогами (пантами). Охотник обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия, разрешение на право добычи охотничьего ресурса и путевку», – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты отмечают, что транспортировка охотничьей продукции и ее реализация производится при наличии специальных разрешающих документов. За незаконную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]