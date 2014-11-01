Сезон охоты завершается в Приморье

Летне-осенний сезон охоты на копытных животных завершается в Приморском крае 30 сентября. Специалисты напоминают, что браконьерам грозят крупные штрафы и уголовная ответственность, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, до нового сезона запрещено охотится на кабанов, лосей, косуль, благородных и пятнистых оленей.

«Разрешена охота на пернатую дичь и барсука», – уточнил замминистра Алексей Суровый.

Осенне-зимний сезон охоты откроется 1 ноября и предположительно продлится до 15 января.

«С 1 января 2021 года начинают действовать новые правила охоты, поэтому сроки окончания осенне-зимнего сезона будут скорректированы», – отметил он.

Напомним, браконьерство чревато серьезным наказанием – крупным штрафом, лишением свободы и права охоты от года до 1,5 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]