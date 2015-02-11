Новости Общество
Сегодня, 15:41

Охотники ушли на самоизоляцию в Приморье

Охотники ушли на самоизоляцию в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Число нарушений в сфере охоты в Приморье снизилось, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. Инспекторы оперативных групп охотнадзора пришли к выводу, что охотники ушли на самоизоляци. Между тем инспекторы продолжают антибраконьерские рейды.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, за первый квартал оперативные группы провели 655 природоохранных рейдов, в ходе которых составили 341 протокол о нарушениях правил охоты. Показатели работы за первый квартал этого года по сравнению с 2019-м снизились. Это связано с тем, что многие люди действительно ушли на самоизоляцию. Сказалось и раннее закрытие весенней охоты на водоплавующую дичь.

С 15 марта по 12 апреля инспекторы составили 194 протокола об административных правонарушениях в сфере охоты, против 283 в прошлом году.

Отметим, что в период эпидемии коронавируса все 10 оперативных групп дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ работают в штатном режиме. Они постоянно патрулируют охотничьи угодья региона, на которые приходится основной ареал амурского тигра и дальневосточного леопарда. Численность этих хищников должна ежегодно увеличиваться на одну и более особей – на это нацелен региональный проект «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» национального проекта «Экология».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме