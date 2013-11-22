В сезон охоты на «Земле леопардов» стали пристальнее следить за людьми с ружьями





Количество совместных рейдов госинспекторов ФГБУ «Земля леопарда» и сотрудников УМВД по Приморскому краю на территории национального парка увеличено в связи с открытием сезона охоты. Мобильные группы ведут контроль за нарушителями границ ООПТ и досматривают личные вещи, пресекая преступления, - сообщают "Вести: Приморье" по данным пресс-службы заповедника.

Сезон охоты на копытных и пушных зверей стартовал в Приморском крае 1 ноября. В охранной зоне у границ национального парка «Земля леопарда» расположено несколько охотхозяйств. Несмотря на наличие карт и аншлагов по периметру особо охраняемой природной территории (ООПТ), не все охотники соблюдают отведенные для охоты границы. Ежегодно в национальном парке задерживают «заблудившихся» нарушителей, не всем из которых известно, что нахождение на ООПТ с огнестрельным оружием уже приравнивается к уголовно наказуемому деянию.

Уже традиционно значимую помощь в пресечении природоохранных преступлений госинспекторам «Земли леопарда» оказывают сотрудники отдела МВД России по Хасанскому району. Совместные рейды позволяют оперативнее пресекать и документировать нарушения, повышая качество охраны национального парка. Ежегодно количество таких рейдов увеличивается в сезон охоты.

«Вместе с ростом качества охраны национального парка, к сожалению, не стоит на месте и уровень технической подготовки браконьеров, - говорит Евгений Стома, заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда». – В связи с этим объединение усилий в борьбе с природоохранными преступлениями крайне важно. Мы благодарны полиции за консультативную и практическую поддержку в нашей работе, признавая высокую эффективность нашего сотрудничества».

Помимо совместных рейдов по территории «Земли леопарда», госинспекторы и полицейские патрулируют охранную зону национального парка, в том числе – охотничьи угодья. Здесь мобильные группы проверяют разрешительные документы охотников, позаботиться о которых необходимо было заранее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]