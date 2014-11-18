Борцов с браконьерами поощрили двумя миллионами рублей

Центр «Амурский тигр» материально поощряет инспекторов службы охотничьего надзора за работу по борьбе с браконьерством в ареале тигра. По итогам трёх кварталов 2019 года, инспекторам оперативных групп и региональных заказников КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ», наиболее активно и эффективно охраняющих тигра и объекты его кормовой базы, выплачены денежные премии в общем объёме почти 2 млн рублей, - сообщили "Вестям: Приморья" в Центре.

Материальное премирование инспекторов службы охотнадзора – важная составляющая работы по созданию эффективной службы охраны объектов животного мира в ареале тигра, которую Центр «Амурский тигр» ведёт совместно с партнёрами для снижения уровня браконьерства в местах обитания редкого хищника.

Ежедневно инспекторы службы охотнадзора патрулируют леса Приморского края, на которые приходится основной ареал редкой кошки, предупреждая, выявляя и пресекая случаи незаконной охоты как на самого тигра, так и на объекты его кормовой базы. От стабильной и эффективной работы инспекторов зависит очень многое, и Центром предпринимаются различные меры для того, чтобы их деятельность была комфортной и безопасной.

Немалое значение имеет финансовая защищённость защитников природы, чтобы, полностью отдавая себя благородному делу, они были уверены в том, что могут материально обеспечивать себя и свою семью. Денежные поощрения от Центра «Амурский тигр» позволили ощутимо улучшить материальное обеспечение этих людей.

Система премирования имеет две составляющих, каждая из которых основывается на показателях результативности работы той или иной инспекторской группы.

Первая опирается на количество дней, проведенных каждым инспектором в природоохранных рейдах на закрепленной за ним территории. От этого зависит и размер выплачиваемой ежеквартально премии.

Так, по итогам трёх кварталов 2019 года, за дни, проведённые в природоохранных рейдах, инспекторы 10 оперативных групп КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» и инспекторы особо охраняемых территорий регионального значения получили денежные премии в общем объёме 586 207 рублей.

Вторая составляющая премирования – определение и поощрение лучших оперативных групп и инспекторов за непосредственные результаты работы: количество проверенных граждан, количество составленных протоколов об административном правонарушении, а также собранных материалов для возбуждения уголовных дел за незаконную добычу копытных животных; количество изъятых незаконно добытых объектов охоты, количество изъятых единиц гладкоствольного и нарезного оружия.

По состоянию на 8 ноября 2019 года, с начала года инспекторы оперативных групп провели 2191 природоохранный рейд, в ходе которых составлено 995 протоколов о нарушении правил охоты, изъято 117 единиц огнестрельного оружия (из них 26 - с нарезным стволом), а также 12 туш незаконно добытых косуль, 6 туш пятнистого оленя, 7 туш изюбря (подвид благородного оленя), 5 туш кабанов.

По собранным инспекторами материалам возбуждено 7 уголовных дел по ст. 258.1, ст. 258.2, ст. 222.1, ст. 222.3, 223.1.

По этим показателям за девять месяцев 2019 года общий объём выплаченных инспекторам премий составил почти 1,4 млн рублей.

«Хочется отметить, что, рассчитывая размер премий, мы обращаем особое внимание на то, сколько каждый конкретный государственный инспектор провёл в природоохранных рейдах и скольких граждан проверил в охотугодьях. Это ключевые показатели, ведь достоверно зная, что угодья находятся под постоянной и бдительной охраной, что в любой момент в них можно встретиться с инспектором, потенциальные браконьеры зачастую просто отказываются от своих преступных планов на незаконную охоту. Таким образом сохраняются копытные, что хорошо и для тигра, и для законопослушных охотников. В связи с этим, для нас грамотная и постоянная профилактика нарушений — важная составляющая работы охотнадзора. Задержания уже по факту незаконной охоты тоже важны, но в таких случаях погибших животных уже не вернуть. Тем не менее, браконьеры должны чувствовать, что наказание неотвратимо. Для природы лучше, когда преступления предотвращаются, именно поэтому мы поощряем тех инспекторов, кто своей самоотверженной работой заставляет браконьеров бояться выходить в лес», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Служба охотничьего надзора Приморского края считается одной из лучших в России, и на её опыт равняются коллеги из других регионов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]