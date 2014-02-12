Инспекторов охотнадзора научили "летать"

Обучающий семинар по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) провёл Центр «Амурский тигр» для инспекторов отделов охраны федеральных особо охраняемых природных территорий в ареале тигра, - сообщили "Вестям: Приморье" зоозащитники.

Помимо обучения навыкам пилотирования, инспекторам были продемонстрированы возможности модели современного БПЛА, которая в скором времени поступит на вооружение отделов охраны "тигриных" ООПТ.

Около 20% ареала амурского тигра приходится на особо охраняемые природные территории – заповедники и национальные парки. На этих территориях благополучие хищника и его защиту от преступных посягательств обеспечивают сотрудники отделов охраны ООПТ.

В скором времени Центр закупит и передаст на вооружение отделов охраны современные БПЛА в улучшенной комплектации для применения в целях охраны заповедной территории. К этому событию был приурочен обучающий семинар, в котором приняли участие инспекторы ряда «тигриных» ООПТ Приморского края: ФГБУ «Национальный парк «Бикин», ФГБУ «Национальный парк «Земля леопарда», ФГБУ «Объединённая дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра», Уссурийского государственного природного заповедника.

С особенностями современных БПЛА, их техническими характеристиками и сферами применения в современном мире заповедных инспекторов познакомил специалист по управлению БПЛА Александр Латкин.

В ходе практической части участники обучающего семинара попробовали себя в пилотировании беспилотных летательных аппаратов. Под руководством наставника сотрудники ООПТ научились производить взлёт и посадку дрона, получили навыки управления им и освоили азы фото и видеосъёмки с воздуха. Также были отработаны действия при возникновении нештатных ситуаций в полёте, чтобы предотвратить потерю БПЛА.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]