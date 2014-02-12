«Не шумят, не мигают, видят ночью»: охотнадзор готовит браконьерам сюрприз





Центр «Амурский тигр» оснащает инспекторов охотнадзора ультра-современными дронами и обучает правилами обращения с ними, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на зоозащитников.

Обучающий семинар по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и возможностях применения этого оборудования в оперативной работе по борьбе с браконьерством в ареале тигра провёл Центр «Амурский тигр» для инспекторов охотнадзора.

Занятия прошли на базе Приморской государственной сельскохозяйственной академии в г. Уссурийске.

Оперативные группы Службы охотничьего надзора Приморского края находятся на передовой борьбы с браконьерством на тигра и объекты его кормовой базы. Ежедневно 10 инспекторских групп патрулируют охотничьи угодья Приморского края, выявляя и пресекая случаи браконьерской охоты, тем самым внося значительный вклад в сохранение амурского тигра. Чтобы эффективность этой работы росла, необходимо постоянное расширение технического арсенала оперативных групп и обучение инспекторов новым навыкам.

Одним из эффективных средств в выявлении случаев незаконной охоты и выслеживании нарушителей порядка в лесу являются современные беспилотные летательные аппараты, или дроны. В ноябре 2018 года Центр «Амурский тигр» передал службе охотничьего надзора Приморского края первую партию БПЛА.

На подходе передача очередной партии современных беспилотников в улучшенной комплектации для нужд оперативных групп. Их планируется применять для обнаружения запрещенных мест, фиксации незаконных способов охоты, предотвращения правонарушений и преступлений против природы, изучения местности при разрешении конфликтных ситуаций между амурским тигром и человеком.

«Сегодня браконьеры очень хорошо технически подкованы и используют в своей незаконной деятельности самые разные технические средства, в том числе квадрокоптеры, чтобы облегчить себе браконьерскую охоту и уйти от наказания. Не хочется от них отставать, и беспилотники нам в этом, безусловно, помогут», — говорит Геннадий Щербаков, старший государственный охотничий инспектор оперативной группы «Северная» КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ».

В ходе практической части участники обучающего семинара попробовали себя в пилотировании беспилотных летательных аппаратов. Под руководством наставника инспекторы научились производить взлёт и посадку дрона, получили навыки управления им и освоили азы фото и видеосъёмки с воздуха. Также были отработаны действия при возникновении нештатных ситуаций в полёте, чтобы предотвратить потерю БПЛА.

«У нас уже есть понимание того, как использовать беспилотник в своей работе, и, хочу сказать, что нам действительно не хватало такого оборудования во многих ситуациях, когда нужно отследить как потенциальное появление браконьеров по территории, их перемещения, так и собирать необходимую доказательную базу о совершенных преступлениях. Есть и другой потенциал использования, но не будем раскрывать все свои идеи браконьерам, пусть для них это будет сюрпризом в лесу», - говорит Андрей Захаров, старший государственный охотничий инспектор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ», руководитель оперативной группы «Юго-Западная».

«Развитие «дронов» идёт стремительно, как и всего цифрового оборудования. Технологии инфракрасной съемки, дистанционной передачи звука, более высокое разрешение видеокамер становятся все более доступными для гражданского сегмента. Пока нам удаётся держать оснащение инспекторов на высоком уровне, их новые «дроны» можно назвать передовыми. Теперь это уже не только инструмент, облегчающий работу, но и повышающий её эффективность. Для нас важно предотвращение правонарушений в лесу, а не фиксация их печального результата, когда уже животное погибло. В связи с этим хотелось бы напомнить желающим нарушить законы, что новые «дроны» охотнадзора бесшумны, не моргают лампочками, могут "видеть" даже в безлунную ночь и делают качественные видео и фото, на которых будут видны даже мельчайшие детали преступлений», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]