Инспекторы охотнадзора обучатся самообороне у мастеров ММА





Сотрудники Службы охотничьего надзора Приморского края будут обучаться навыкам самообороны, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

В рамках соглашения о партнерстве с Центром смешанных единоборств «ИППОН» для инспекторов будут проходить регулярные учебно-тренировочные семинары под руководством признанных мастеров боевых искусств.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и президент АНО «Центр смешанных единоборств «ИППОН» Кирилл Мамонов.

Организации договорились о совместном проведении на базе спортивного клуба «ИППОН» регулярных семинаров-тренингов по самообороне, а также иных мероприятий, направленных на повышение боевой и спортивной подготовки инспекторов охотнадзора, работающих в ареале тигра.

Ежедневно инспекторы оперативных групп КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» патрулируют леса Приморского края, на которые приходится основной ареал редкой кошки, предупреждая, выявляя и пресекая случаи незаконной охоты как на самого тигра, так и на объекты его кормовой базы. В своей работе инспекторам приходится сталкиваться с проявлением агрессии со стороны браконьеров, в том числе, с попытками применения физической силы.

В связи с этим, знакомство с основными приёмами самообороны и приобретение дополнительных боевых навыков поможет им обезопасить себя в подобных ситуациях.

«Инспекторам приходится действовать против нескольких людей, зачастую вооруженных, а в некоторых случаях - находящихся под воздействием алкоголя или наркотических веществ. В таких сложных ситуациях приобретенные на тренировках и мастер-классах навыки помогут инспекторам сохранять свое здоровье, а иногда и жизнь», — комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Кроме того, стороны договорились о совместной организации спортивных мероприятий (соревнований, турниров, показательных выступлений, открытых тренировок, мастер-классов), направленных на популяризацию единоборств и ответственного отношения к окружающей среде.

«Надеемся, что в сотрудничестве с Центром «Амурский тигр», мы сможем внести свой посильный вклад в сохранение такого величественного и сильного животного, символа нашего региона – амурского тигра», - комментирует президент Центра смешанных единоборств «ИППОН» Кирилл Мамонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]