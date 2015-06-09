Защитниками тигров в Приморье займутся тренеры ММА

Сотрудники Службы охотничьего надзора Приморского края будут обучаться навыкам самообороны. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Центр «Амурский тигр», подписано соглашение о партнерстве с Центром смешанных единоборств «ИППОН», согласно которому, инспекторы охотнадзора, работающие в ареале тигра, будут проходить регулярные учебно-тренировочные семинары под руководством признанных мастеров боевых искусств.

В своей работе инспекторам приходится сталкиваться с проявлением агрессии со стороны браконьеров, в том числе, с попытками применения физической силы. В связи с этим, знакомство с основными приёмами самообороны и приобретение дополнительных боевых навыков поможет им обезопасить себя в подобных ситуациях.

В дальнейшем планируется привлекать тренеров «ИППОНа» с их подопечными к участию в природоохранных рейдах.

Кроме того, стороны договорились о совместной организации спортивных мероприятий (соревнований, турниров, показательных выступлений, открытых тренировок, мастер-классов), направленных на популяризацию единоборств и ответственного отношения к окружающей среде.

«Ответственное отношение к природе – то, чего должен придерживаться каждый нормальный человек, чем бы он не занимался – наукой, экономикой, спортом или чем-то ещё. Надеемся, что в сотрудничестве с Центром «Амурский тигр», мы сможем внести свой посильный вклад в сохранение такого величественного и сильного животного, символа нашего региона – амурского тигра. Для нас важно, чтобы те люди, которые защищают тигра от браконьеров, тоже были защищены, в чём им, безусловно, помогут те боевые навыки, которые мы дадим на тренировках. И это тот самый случай, когда приобретённая сила будет служить благородной цели», - комментирует президент Центра смешанных единоборств «ИППОН» Кирилл Мамонов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]