У браконьеров и инспекторов охотнадзора началась «горячая пора»





Начало зимы выдалось традиционно «горячим» для инспекторов Службы охотничьего надзора, — передают «Вести: Приморье» по информации центра «Амурский тигр».

В разгар охотничьего сезона значительно активизируются браконьеры, а также резко возрастает количество нарушений правил охоты со стороны лиц, имеющих разрешение на производство охоты.

Противодействие разгулу браконьерства ежедневно оказывают инспекторы службы охотничьего надзора - 10 оперативных групп патрулируют охотничьи угодья Приморского края, на которые приходится основной ареал редкой кошки, предупреждая, выявляя и пресекая случаи незаконной охоты как на самого тигра, так и на объекты его кормовой базы.

Только за последний месяц, с 22 ноября по 20 декабря 2019 года, инспекторами Службы проведено 200 природоохранных рейдов, в ходе которых составлено 158 протоколов о выявленных нарушениях правил охоты. За месяц изъято 15 туш незаконно добытых копытных животных: 9 туш косули, 2 туши пятнистого оленя, 2 туши изюбря, 2 туши кабана. А также 14 единиц охотничьего оружия, в том числе, 3 – с нарезным стволом.

«Работа охотнадзора направлена не только на благо животного мира, но и законопослушных охотников. Борьба с браконьерством и в их интересах, так как копытных животных становится больше. Радует, что сейчас всё больше правильных охотников взаимодействуют с охотнадзором и оперативно сообщают инспекторам о случаях браконьерства — как уже совершённых, так и только планируемых», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Одно из самых крупных задержаний гражданина с незаконно добытой продукцией охоты произвела оперативная группа «Юго-Западная», возглавляемая старшим инспектором КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Андреем Захаровым.

«Ночью 10 декабря в Шкотовском районе при совместном патрулировании с сотрудниками ГИБДД трассы Шкотово-Ивановка, на участке, входящем в угодья охотхозяйства «Орлиное», группой был зафиксирован автомобиль, с которого, предположительно, производилась незаконная охота. На требование сотрудника ГИБДД остановиться, водитель дорогостоящего внедорожника не отреагировал и начал скрываться, при этом чуть не сбил пытавшегося остановить его сотрудника правоохранительных органов. Группа организовала преследование, но указанному автомобилю удалось скрыться. При этом, во время преследования у инспекторов возникли подозрения, что злоумышленники постараются избавиться от незаконно добытых животных, что впоследствии подтвердилось: в какой-то момент из преследуемого автомобиля в кювет выбросили четыре туши косули. Инспекторам удалось обнаружить это место и организовать там засаду на случай возвращения нарушителей. Через какое-то время на это место приехал другой автомобиль, водитель которого погрузил оставленные его подельниками туши в свой автомобиль, после чего сразу был задержан. Разрешения на охоту у данного гражданина не имелось, поэтому все туши и автомобиль были изъяты и переданы в отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело, туши животных отправлены на экспертизу», - рассказал начальник отдела по охране объектов животного мира КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Николай Белокопытов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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