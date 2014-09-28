Дом для защитников тигра построили в Приморье

Комплекс Госохотнадзора Приморья с пунктом мониторинга перемещения антибраконьерных оперативных групп открыли в Уссурийске, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. В торжествах по случаю открытия комплекса сегодня, 26 сентября, приняли участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко и губернатор края Олег Кожемяко.

Константин Чуйченко поблагодарил центр «Амурский тигр», Правительство Приморского края, администрацию Уссурийска за оперативную и слаженную работу. Комплекс был построен за полгода.

«Важно, что у Охотнадзора появилось такое здание. Эти люди стоят на передовой в борьбе с браконьерством, порой рискуя своим здоровьем и жизнью. Теперь у них есть высокотехнологичный штаб по мониторингу оперативной обстановки в тайге», – сказал он.

Олег Кожемяко подчеркнул, что благодаря работе службы охотничьего надзора, центру «Амурский тигр», сохраняется флора и фауна приморской тайги. Построены кордоны, дома для егерей, детский сад в селе Красный Яр, другие социальные объекты.

«Это большая работа, которая способствует гармоничному развитию нашего края. Возможность передать будущему поколению уникальность приморской тайги. Мы будет оказывать всевозможную поддержку, чтобы популяция амурского тигра и дальневосточного леопарда сохранялась и приумножалась», – заявил Губернатор.

Комплекс состоит из двухэтажного административного здания, где расположен пункт мониторинга перемещения антибраконьерных оперативных групп. Здесь также есть гараж для легкового служебного транспорта и навес для большегрузной техники.

Стоит отметить, что комплекс построен по современным технологиям из экологичного материала – клееного бруса.

Напомним, центр «Амурский тигр» ведет работу по созданию эффективной службы охраны объектов животного мира в ареале тигра начиная с 2014 года. Увеличение численности этих редких животных является одним из основных направлений регионального проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» национального проекта «Экология». Количество тигров должно ежегодно увеличиваться на одну и более особей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]